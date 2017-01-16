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РЖД потратит 1 млрд руб. на создание положительного имиджа за рубежом

Новости
17:41, 16 января
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В начале февраля 2017 года ОАО «Российские железные дороги» выберут подрядчика на организацию международного PR-сопровождения компании. Данные о проведении открытого конкурса размещены на сайте РЖД. Контракт будет рассчитан на три года, его стоимость составит около 932,5 млн рублей с НДС.

Подрядчик будет оказывать информационную поддержку компании за рубежом. В частности, размещать рекламу в иностранных СМИ, обеспечивать участие представителей РЖД в зарубежных семинарах и вести группы в соцсетях. Также контракт предусматривает проведение пресс-тура по Транссибирской магистрали.

Как сообщили РБК в пресс-службе РЖД, транспортная монополия «сейчас ведет работу по выходу на рынки Ирана, Кубы, Бразилии, Индонезии, Вьетнама, Эквадора и других стран». В планах компании увеличить выручку от этих направлений к 2030 году до 226 млрд рублей против 40 млрд в 2015 году, отметили в РЖД.

В августе 2015 года Общероссийский народный фронт, лидером которого является президент России Владимир Путин, раскритиковал расходы РЖД на пиар. Представители движения подсчитали, что транспортная монополия потратила за 2015 год около 527 млн рублей на поддержание положительного имиджа. Тогда ОНФ требовал у Счетной палаты проверить эффективность этих расходов. 

За период с января по сентябрь 2016 года РЖД отчитались о прибыли в 40 млрд рублей. Данные за четвертый квартал 2016 года пока не предоставлены.

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