Россияне не пострадали при крушении самолета в Киргизии

Граждане России не пострадали в результате крушения грузового самолета Boeing-747, разбившегося под Бишкеком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киргизии.

«Мы проверили информацию. Россиян среди пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

Грузовой Boeing потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Лайнер упал на поселок Дача недалеко от аэропорта Манас. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе члены экипажа. Еще восемь человек, в том числе шестеро детей, доставлены в больницы Бишкека.

В самолете на момент крушения находились пять членов экипажа, среди которых четыре пилота. Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул.

Сообщалось, что самолет принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. Однако позже эту информацию опровергли. В министерстве транспорта и дорог Киргизии заявили, что разбившийся лайнер принадлежит компании MyCargo Airlines.