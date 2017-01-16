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Россияне не пострадали при крушении самолета в Киргизии

Новости
09:38, 16 января
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Граждане России не пострадали в результате крушения грузового самолета Boeing-747, разбившегося под Бишкеком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киргизии.

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

«Мы проверили информацию. Россиян среди пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

Грузовой Boeing потерпел крушение утром 16 января под Бишкеком. Лайнер упал на поселок Дача недалеко от аэропорта Манас. По  последним данным, погибли 37 человек, в том числе члены экипажа. Еще восемь человек, в том числе шестеро детей, доставлены в больницы Бишкека. 

В самолете на момент крушения находились пять членов экипажа, среди которых четыре пилота. Самолет выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул. 

В Киргизии разбился грузовой Boeing-747. Видео с места крушения

Сообщалось, что самолет принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. Однако позже эту информацию опровергли. В министерстве транспорта и дорог Киргизии заявили, что разбившийся лайнер принадлежит компании MyCargo Airlines.

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