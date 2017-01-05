Сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная России уступила команде США в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Основное и дополнительное время матча завершились вничью (3:3), а в серии буллитов сильнее оказались американцы.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колин Уайт, оформивший дубль, и Люк Канин. У россиян голы на свой счет записали Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов.

В серии буллитов победу сборной США принес бросок Троя Терри.

Теперь российская сборная сыграет в матче за третье место. Позднее в другом полуфинале встретятся молодежные сборные Канады и Швеции.