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Сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею
Молодежная сборная России уступила команде США в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Основное и дополнительное время матча завершились вничью (3:3), а в серии буллитов сильнее оказались американцы.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колин Уайт, оформивший дубль, и Люк Канин. У россиян голы на свой счет записали Кирилл Капризов и дважды Денис Гурьянов.
В серии буллитов победу сборной США принес бросок Троя Терри.
Теперь российская сборная сыграет в матче за третье место. Позднее в другом полуфинале встретятся молодежные сборные Канады и Швеции.
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