Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Канаде. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 4:0 в пользу российских хоккеистов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, оформивший дубль, а также Александр Полунин и Павел Карнаухов.

Вратарь российской команды Илья Самсонов отразил все 14 бросков по своим воротам и записал на свой счет второй «сухой» матч на турнире.

В полуфинале, который пройдет 4 января, россиянам предстоит сыграть с победителем матча США — Швейцария.