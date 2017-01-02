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Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Канаде. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 4:0 в пользу российских хоккеистов.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, оформивший дубль, а также Александр Полунин и Павел Карнаухов.
Вратарь российской команды Илья Самсонов отразил все 14 бросков по своим воротам и записал на свой счет второй «сухой» матч на турнире.
В полуфинале, который пройдет 4 января, россиянам предстоит сыграть с победителем матча США — Швейцария.
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