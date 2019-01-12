«Руспродсоюз» допустил восьмипроцентный рост цен на продукты

В первом квартале 2019 года стоимость продуктов может вырасти на 8%, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Увеличение себестоимости продукции связано с повышением НДС до 20%.

«Поставщики вынуждены идти к партнерам в ритейл и договариваться об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС. Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости», — сказал Востриков.

Еще одним фактором, который повлияет на себестоимость товаров, может стать повышение ключевой ставки Центробанка, что ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам.

По оценке «Руспродсоюза», максимальные изменения стоимости продуктов ожидают в феврале-марте 2019 года. Востриков отметил, что переговоры по изменению цен длятся не менее 30 дней. «Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — добавил он.

