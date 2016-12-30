Депутат Госдумы подал в суд на «Роснефть»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в суд на «Роснефть». Он хочет, чтобы компания отозвала обвинения в злоупотреблении статусом депутата. Это — продолжение старой тяжбы между коммунистами и нефтяной компанией, которую Рашкин ранее обвинял в воровстве по разрешению правительства.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал Дождю, что подал в суд на компанию «Роснефть». Исковое заявление (есть в распоряжении Дождя) он направил в арбитражный суд Москвы.

Поводом для иска стало письмо, которое в апреле на тот момент вице-президент Роснефти Лариса Каланда (в ноябре перешла в «Транснефть») направила главе Росимущества Дмитрию Пристанскову.

«В оспариваемом письме указывается, что я якобы „пытаюсь посредством необоснованных депутатских запросов получить информацию, в том числе, составляющую коммерческую тайну“. Кроме того, ответчики по встречному иску считают, что „такие действия должны оцениваться с точки зрения наличия в них признаков злоупотребления правом и статусом депутата. Тем более, что есть информация о возможном наличии у депутата конфликта интересов“, — говорится в исковом заявлении.

Дождю Рашкин пояснил, что письмо Каланды было обнародовано в ходе рассмотрения другого иска — Роснефти к КПРФ и агентству «Росбалт». Нефтяная компания иск выиграла, убедив суд признать недостоверными и порочащими деловую репутацию публикации «Валерий Рашкин: Правительство официально разрешило руководству „Роснефти“ воровать» и «Рашкин: Разрешая „Роснефти“ скрывать коммерческую информацию, Минэкономики поощряет воровство». Предствитель «Роснефти» не стал комментировать Дождю иск Рашкина.

Письмо Каланды было роздано всем сторонам, участвующим в процессе, говорит Рашкин. Из текста письма неясно, как именно он злоупотребляет статусом депутата. Но такие действия в любом случае несовместимы с работой парламентария, отмечает коммунист. Поэтому он просит суд признать текст письма порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать Роснефть отозвать письмо. Финансовых претензий депутат не выдвигает.

Ранее пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев называл заявления Рашкина прикрытием для коммерческого заказа, «полученного от конкурентов компании».

Рашкин часто выступает с критическими высказываниями в адрес российской власти и оказывается в суде с ее представителями. Например, в 2010 году на одном из митингов он говорил о преступлениях российской власти, которые лежат на «Ельциных, Володиных, Слисках, Медведевых, Путиных». После этого тогда секретарь генсовета «Единой России» Вячеслав Володин (теперь спикер Госдумы) подал на него в суд, который обязал коммуниста выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн руб.

Михаил Рубин