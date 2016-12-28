РУСАДА обвинило NYT в «искажении слов» в публикации о системе допинга в России

Автор материала газеты The New York Times о допинге в российском спорте Ребекка Руиз исказила и вырвала из контекста слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. Об этом говорится в заявлении на сайте РУСАДА.

В статье издания утверждается, что российские чиновники впервые признали существование допинговой программы в стране. Газета ссылалась на слова Анцелиович, которая заявила, что «это был институциональный заговор». При этом она отметила, что представители высшего уровня правительства с программой связаны не были.

В ответ в РУСАДА заявили, что в ходе беседы Анцелиович с журналистом издания, и.о. главы агентства сделала замечание о том, что в отчете 9 декабря Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

«К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности обвинения в том, что в России на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами, передает «Интерфакс».

Он также призвал проверить достоверность слов, которые New York Times приписывают и.о. главы РУСАДА Анне Анцелиович.

«Пока мы не может что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы», — сказал Песков.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, к «российской государственной допинговой программе». В расследовании WADA говорится, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.