Руководители чеченских МВД, МЧС и Росгвардии записали видеообращение с угрозами семье Янгулбаевых

Руководители управлений МЧС и Росгвардии по Чечне, а также глава управления МВД по Грозному записали видеообращение к семье чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева, в котором обещают «найти их и взять спрос за их слова». Обращение опубликовано в инстаграме зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова, внимание на него обратил «Кавказский узел»*.

Скриншот видео Абузайда Висмурадова / Instagram

На видео за столом сидят пятеро мужчин: начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев, зампредседателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, врио начальника ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Они поочередно говорят на чеченском языке.

«В любой точке этого мира, где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. Днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас», — приводит «Кавказский узел» перевод слов Алихана Цакаева. По данным издания, другие мужчины также говорят угрозы в адрес Янгулбаевых.

В описании к видео Висмурадов назвал семью Янгулбаевых ублюдками и подонками и заявил, что они «посягнули на самое святое чеченского народа — на религию Ислам».

Обращение к Янгулбаевым на чеченском также опубликовал в инстаграме начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов, его репостнул официальный аккаунт Росгвардии в Чечне. «Где бы вы ни находились, мы доберемся до вас», — приводит перевод его слов «Кавказский узел».

Замглавы МВД по Чечне Аслан Ирасханов в своем инстаграме написал: «Они перешли все границы. Посягать на религию могут только те, у кого нет никаких моральных принципов!!!»

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве террористам и призвал их задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить». 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в инстаграме заявил, что семью Янгулбаевых «будут преследовать, пока не оторвут им головы и не убьют их». Телеграм-канал «1ADAT» перевел его слова как «отрезать головы», «Би-би-си» и «Медиазона»* — «отрывать головы».

В Кремле ответили, что давать оценку словам депутата — «не их функция». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этим должна заниматься фракция «Единая Россия» и думская комиссия по этике. В комиссии сказали, что готовы будут рассмотреть обращение по этому поводу, «если оно поступит».

*Минюст внес «Медиазону» и «Кавказский узел» в реестр СМИ-«иноагентов»