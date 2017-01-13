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Союз музеев России выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Новости
12:02, 13 января
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Президиум творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщается на сайте Союза музеев России. 

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В сообщении говорится, что музей-памятник «Исаакиевский собор» имеет «непреходящее священное значение» для музейных работников Санкт-Петербурга. Во время Великой отечественной войны там хранились более 120 тысяч предметов музейного значения.

«В условиях отсутствия в городе полноценного Музея обороны и блокады Ленинграда мы воспринимаем Исаакиевский собор с постоянно действующей выставкой „Чтобы помнили...“ как памятник подвигу музейщиков нашего города», — заявили музейные работники.

В последние годы РПЦ и музеи приходили ко многим компромиссам, говорится в сообщении. В 2005 году было подписано «Соглашение между Государственным музеем-памятником „Исаакиевский собор“ и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса». Это соглашение позволило обеим сторонам развивать деятельность, связанную с музеем, говорится в заявлении. Например, в 2016 году в соборе было проведено 640 богослужений.

«Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, — сомнений нет, так как работа любого музея — это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации. <…> Уже достаточно давно музейное сообщество говорит о необходимости введения временного моратория на передачу имущества церкви, причем имелось в виду не появление нового закона, а моральный мораторий, потому что есть ситуации, где договоренности на какой-то определенный момент важнее правового статуса, и нам казалось, что мы близки к цивилизованным договорённостям и дальнейшей совместной работе», — говорится в сообщении.

Музейное сообщество Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразило надежду на то, что администрация Петербурга и РПЦ «найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик». 

Впервые церковь обратилась к властям Санкт-Петербургска с просьбой вернуть Исаакиевский собор РПЦ в июле 2015 года. Тогда влсти города отказались это сделать. По данным «Фонтанки», губернатор Петербурга Григорий Полтавченко встретился с патриархом Кириллом в декабре 2016 года. После этого Полтавченко заявил, что Исаакиевский собора перейдет РПЦ.

РПЦ получит собор в безвозмездное пользование на 49 лет. Договор планируют подписать до конца 2018 года. При этом администрация останется собственником здания. 

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