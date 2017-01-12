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Санкт-Петербург останется собственником Исаакиевского собора после его передачи РПЦ

Новости
15:33, 12 января
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Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, его собственником останутся власти Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор города Михаил Мокрецов, передает «Интерфакс». 

Фото: Flickr

«Исаакиевский собор передается РПЦ в безвозмездное пользование, его собственником остается город. Исходя из этого, мы обязаны будем нести расходы по содержанию Исаакиевского собора как объекта охраны в надлежащем состоянии», — сказал Мокрецов.

Он добавил, что сейчас за счет бюджета Петербурга финансируется реставрация и другой недвижимости, которая принадлежит городу, но находится в пользовании у религиозных организаций. Мокрецов уточнил, что заявка на передачу Исаакиевского собора РПЦ поступила губернатору от патриарха Кирилла, поэтому пользователем собора станет московская патриархия.

Мокрецов также сообщил, что собор РПЦ смогут передать до 2020 года, однако он выразил надежду, что это можно будет сделать и раньше. 

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что вход в собор после его перехода в пользование РПЦ станет бесплатным. «Никто не взимает плату за вход в храм. Будет свободный доступ для тех, кто хочет посетить храм. Конечно, там есть и экскурсионная деятельность, она будет продолжаться», — сказал Легойда. 

В конце июля 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к властям города с просьбой вернуть Исаакиевский собор РПЦ, однако власти отказались это сделать. В апреле 2016 года митрополит Варсонофий обратился с аналогичной просьбой к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Тогда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вновь отказался передавать собор. По данным «Фонтанки», Полтавченко тогда заявил, что ответит положительно на просьбу, если к нему обратится лично патриарх Кирилл. Встреча губернатора и патриарха состоялась в середине декабря 2016 года.

10 января 2017 года Полтавченко назвал решенным вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ. После в этого в московском патриархате выразили надежду на то, что работы по поддержанию здания Исаакиевского собора будут вестись за счет субсидий.

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