РПЦ призвала не «устраивать революцию» из-за передачи Исаакиевского собора

Передача Исаакиевского сбора в Петербурге Русской православной церкви позволит развить его как музей и святыню мирового значения. Такое мнение высказал глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, сообщает ТАСС. По его мнению, жителям города стоит сосредоточиться на этом, а не «устраивать революции» вокруг передачи собора РПЦ.

«Не нужно строить баррикады и вновь пытаться устраивать революцию. Мы это прошли и слишком дорого за это заплатили», — заявил Калинин.

Он добавил, что со временем в Исаакиевском соборе «поменяются только акценты». «Если сейчас это прежде всего музей, а потом храм, то будет сначала храм, а уже потом музей. Я думаю, что передача церкви еще более обогатит возможности показа этой святыни, уникального памятника архитектуры, памятника ЮНЕСКО и верующим людям, и неверующим людям, и иностранным туристам», — подчеркнул Калинин.

Губернатор Петербурга Григорий Полтавченко накануне назвал вопрос передачи собора РПЦ «решенным». При этом здание полностью сохранит функции музея, заверил глава города.

Ранее РПЦ несколько раз обращалась к петербургским властям с просьбой передать собор в ее пользование — в июле 2015 года и в апреле 2016 года, однако в обоих случаях получила отказ.