Джоан Роулинг снова обвинили в трансфобии после выхода новой книги. В твиттере запустили хэштег о ее «смерти»

Писательницу Джоан Роулинг снова обвинили в трансфобии в связи с выходом нового романа из серии о детективе Корморане Страйке «Дурная кровь». В нем, в частности, рассказывается о мужчине, переодевающемся в женскую одежду и убивающем цисгендерных женщин. Об этом сообщает The Times.

Фото: Toby Melville / Reuters

Книга Роулинг, написанная под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, вызвала новые споры из-за неоднозначных взглядов писательницы на проблемы трансгендеров. Журналист The Sunday Telegraph Джейк Керридж написал, что мораль книги можно свести к тому, чтобы «никогда не доверять мужчине в платье».

14 сентября, за день до выхода книги, пользователи твиттера начали массово сообщать о якобы смерти Роулинг, сопровождая текст хештегом RIPJKRowling. При этом часть пользователей стали защищать писательницу и публиковать твиты в ее поддержку с хештегом IStandWithJKRolling.

#RIPJKRowling can’t believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed😢 pic.twitter.com/YSEkG53DKJ — sebby (@ag6dreamer) September 14, 2020

Не могу поверить, что она умерла... Это была последняя фотография, сделанная ею перед смертью.

in memory of jk rowling. she ain’t dead, but she killed her own career by proudly hating trans people & no one would really miss her that much anyway #ripjkrowling pic.twitter.com/H6akxK0cVv — patback (@memeforhire) September 14, 2020

В память о Джоан Роулинг. Она не умерла, но она убила свою собственную карьеру, воинственно ненавидя трансгендерных людей. И никто не будет по-настоящему скучать по ней, во всяком случае, так сильно.

#RIPJKRowling #IStandWithJKRolling

Просто хочу сказать: что бы человек ни делал, он не заслуживает того, чтобы ему желали реальной смерти и травили.

Да, мне, как транс-персоне не нравятся многие высказывания Роулинг. Но за тех, кто желает ей смерти, я испытываю испанский стыд. — 🏳️‍🌈 Алан Чароит (@SnowCharoite) September 15, 2020

В декабре 2019 года Джоан Роулинг обвинили в трансфобии из-за поддержки британки, которую уволили за твиты о трансгендерах. Женщина написала, что трансгендерные люди не могут изменить свой биологический пол, после чего ее уволили из международного исследовательского центра Centre for Global Development. Роулинг раскритиковала решение компании, отметив, что нельзя увольнять «женщин за то, что они заявляют, что пол — это реально».

Критику также вызывали высказывание Роулинг о наличии менструации только у женщин и опасности доступа трансгендерных женщин в женские туалеты.