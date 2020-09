Джоан Роулинг снова обвинили в трансфобии после выхода новой книги. В твиттере запустили хэштег о ее «смерти»

Книга Роулинг, написанная под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, вызвала новые споры из-за неоднозначных взглядов писательницы на проблемы трансгендеров. Журналист The Sunday Telegraph Джейк Керридж написал, что мораль книги можно свести к тому, чтобы «никогда не доверять мужчине в платье».

14 сентября, за день до выхода книги, пользователи твиттера начали массово сообщать о якобы смерти Роулинг, сопровождая текст хештегом RIPJKRowling. При этом часть пользователей стали защищать писательницу и публиковать твиты в ее поддержку с хештегом IStandWithJKRolling.

#RIPJKRowling can’t believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed😢 pic.twitter.com/YSEkG53DKJ

Не могу поверить, что она умерла... Это была последняя фотография, сделанная ею перед смертью.

in memory of jk rowling. she ain’t dead, but she killed her own career by proudly hating trans people & no one would really miss her that much anyway #ripjkrowling pic.twitter.com/H6akxK0cVv