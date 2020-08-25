Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семейных кланов России по версии Forbes

Журнал Forbes впервые за шесть лет обновил рейтинг самых богатых семейных кланов России. Его возглавили Ротенберги, чье состояние составило 5,45 миллиарда долларов.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В 2014 году они также занимали первое место, тогда Forbes оценивал их состояние на сто миллионов выше. За последний год они заработали 270 миллионов долларов — в основном за счет продажи «Газпрому» компании «Стройгазмонтаж».

На втором месте в рейтинге — семья Гурьевых, владеющая производством удобрений «Фосарго». Forbes оценил их общее состояние в 5,1 миллиарда долларов.

Далее — Гуцериевы (3,2 миллиарда долларов), Шаймиевы (2,85 миллиарда) и Евтушенковы (2,3 миллиарда).

Всего в рейтинг вошли десять кланов. Основной критерий отбора Forbes — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и заработать не меньше 1,1 миллиарда долларов.