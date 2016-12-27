«Ростелеком» купит бессрочные лицензии Microsoft за 1,26 млрд рублей
«Ростелеком» купит более 133 тысяч бессрочных лицензий Microsoft для программного обеспечения за 1,26 миллиарда рублей, сообщается на сайте российской компании.
Речь идет об операционных системах WinPro 8, программах Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Project Server, Lync Server 2013 Plus CAL и других.
Единственным поставщиком станет компания «Компарекс», которая в 2013 году продала «Ростелекому» временные лицензии Microsoft на 1,8 миллиарда рублей.
Представитель «Ростелекома» Ирина Жаброва рассказала РБК, что в данном случае речь идет о дозакупке программного обеспечения. «Они [лицензии — Дождь] для нас станут бессрочными. А покупка бессрочных лицензий даст нам возможность и в первую очередь время для того, чтобы рассмотреть отечественное ПО в качестве аналога», — сообщила она.
С первого января в России действуют ограничения на закупку иностранного программного обеспечения органами государственной власти. Формально они не распространяются на госкомпании, однако летом 2016 года сообщалось о директиве, направленной вице-премьером Игорем Шуваловым в советы директоров госкомпаний, в которой говорилось о приоритете российского софта при закупках программного обеспечения.
В Федеральной антимонопольной службе РБК пообещали до Нового года изучить документы по сделке «Ростелекома». «Пока нельзя сделать вывод, есть в этой закупке нарушение или нет», — заявила начальник управления регулирования связи и IT Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.
РБК отмечает, что сумма закупки может сделать ее одной из крупнейших для российских госкомпаний в 2016 году.