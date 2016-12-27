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«Ростелеком» купит бессрочные лицензии Microsoft за 1,26 млрд рублей

Новости
04:34, 27 декабря
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«Ростелеком» купит более 133 тысяч бессрочных лицензий Microsoft для программного обеспечения за 1,26 миллиарда рублей, сообщается на сайте российской компании.

Речь идет об операционных системах ​WinPro 8, программах Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Project Server, Lync Server 2013 Plus CAL и других.

Единственным поставщиком станет компания «Компарекс», которая в 2013 году продала «Ростелекому» временные лицензии Microsoft на 1,8 миллиарда рублей.

Представитель «Ростелекома» Ирина Жаброва рассказала РБК, что в данном случае речь идет о дозакупке программного обеспечения. «Они [лицензии — Дождь] для нас станут бессрочными. А покупка бессрочных лицензий даст нам возможность и в первую очередь время для того, чтобы рассмотреть отечественное ПО в качестве аналога», — сообщила она.

С первого января в России действуют ограничения на закупку иностранного программного обеспечения органами государственной власти. Формально они не распространяются на госкомпании, однако летом 2016 года сообщалось о директиве, направленной вице-премьером Игорем Шуваловым в советы директоров госкомпаний, в которой говорилось о приоритете российского софта при закупках программного обеспечения.

В Федеральной антимонопольной службе РБК пообещали до Нового года изучить документы по сделке «Ростелекома». «Пока нельзя сделать вывод, есть в этой закупке нарушение или нет», — заявила начальник управления регулирования связи и IT Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

РБК отмечает, что сумма закупки может сделать ее одной из крупнейших для российских госкомпаний в 2016 году.

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