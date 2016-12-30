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Ростехнадзор предложил заменить в новостройках газовые плиты на электрические

Новости
17:33, 30 декабря
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомную надзору (Ростехнадзор) предложила заменять в новых домах газовые плиты на электрические. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин написал письмо депутату Госдумы Валерию Рашкину с предложением провести масштабную замену газовых плит на электрические «как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах». В пресс-службе Ростехнадзора пояснили, что о запрете использования бытового газа в жилых домах речь не идет.

«Речь идет (…) о необходимости модернизации самой существующей системы, в рамках которой можно задуматься, например, и о переходе на укомплектование новых жилых домов соответствующими электробытовыми приборами», — рассказали в пресс-службе.

При этом там добавили, что Ростехнадзор не имеет полномочий следить за соблюдением мер безопасности в жилых домах, где используется бытовой газ. Этим занимаются службы жилищного надзора. Как подчеркнули в пресс-службе, Ростехнадзор выступил с инициативой обсуждения этого вопроса.

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