Путин передал «Ростеху» 100% акций «Уралвагонзавода»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в государственную корпорацию «Ростех» 100% акций «Уралвагонзавод» (УВЗ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее газета «Ведомости» писала, что передать УВЗ «Ростеху» Путина просил вице-премьер Александр Рогозин, курирующий оборонный блок.

Согласно документу, Правительство России предложило передать «Ростеху» акции в качестве имущественного взноса. На осуществление передачи выделили 18 месяцев. Вагоностроительное предприятие тем же указом исключено из перечня стратегических компаний.

«Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг, как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга», — сообщил ТАСС представитель УВЗ.

«Ростех» также получил 15,9% акций Центрального научно-исследовательского института (НИИ) материалов в Санкт-Петербурге, 13,8% акций Центрального НИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде, 12% акций Научно-производственного объединения «Электромашина» в Челябинске, 3,9% акций НИИ двигателей в Москве и менее одного процента в нескольких машиностроительных заводах.

По данным СПАРК, до сегодняшнего дня все 100% акций «Уралвагонзавод» принадлежали «Росимуществу».

В октябре газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника, близкого к руководству Минобороны, написала, что УВЗ могут отдать «Ростеху». По информации издания, об этом Путина попросил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Рогозин в письме президенту выразил недовольство руководством предприятия, которое, по его мнению, неэффективно руководит им. Вице-премьер также предупредил об угрозе срыва «Уралвагонзаводом» сроков выполнения работ по гособоронзаказу.

В начале декабря о том, что УВЗ перейдет к «Ростеху», заявил министр промышленности торговли Денис Мантуров.