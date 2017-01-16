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Руководители мировых компаний рассказали об ожиданиях роста своего бизнеса в 2017 году

Новости
23:08, 16 января
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38% руководителей мировых компаний уверены в развитии своего бизнеса в 2017 году. Об этом говорится в исследовании международной аудиторской компании PwC.

Наиболее высокий рост бизнеса руководители компаний прогнозируют в США, на втором месте находится Китай, далее идут Германия, Великобритания  и Япония.

Инвесторов наиболее привлекают США, Германия и Великобритания, говорится в исследовании. По сравнению с тремя предыдущими годами уменьшился интерес к Бразилии, Индии, России и Аргентине.

При этом многие топ-менеджеры обеспокоены неопределенностью экономического роста (82%), чрезмерным регулированием (80%), нехваткой квалифицированных специалистов (77%), а также геополитической нестабильностю (74%). Руководители крупных компаний также выразили обеспокоенность глобализацией: 58% топ-менеджеров рассказали, что им все труднее находить баланс между глобализацией и тенденциями к протекционизму.

В опросе PwC приняли участие 1379 топ-менеджеров из 79 стран мира. Исследованиие проводилось с 26 сентября по 5 декабря 2016 года. Его итоги обсуждались с 20 главами крупных мировых компаний, в том числе с генеральным директором «Альфа-банка» Алексеем Мареем.

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