Росстат назвал наиболее подорожавшие в 2016 году продукты

За прошедший год сильнее всего выросла цена на сливочное масло. Оно стало на 20% дороже по сравнению с декабрем 2015 года, следует из данных Росстата.

В целом за 2016 год цены на молоко и молочную продукцию выросли на 9,5%. Рыба и морепродукты продукты за год подорожали на 8,6%. Цены также выросли на крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также на хлеб и хлебобулочные изделия (5,9%). Макаронные изделия за год подорожали на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%.

По сравнению с прошлым годом овощи и фрукты стали дешевле на 6,8%, цены на сахар упали на 6%, на яйца — на 0,7%. При этом цены на плодоовощную продукцию значительно выросли за декабрь 2016 года: огурцы подорожали на 23,7%, помидоры — на 8,3%, виноград — на 5,3%, картофель — на 3,1%, репчатый лук — на 2,2%, свёкла столовая — на 1,4%.

В среднем за год цены на продовольственные товары выросли на 4,6%, а стоимость минимального набора продуктов питания — на 3,5%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали в 2016 году табачные изделия, цены на который поднялись на17,8%. В первую тройку быстрее всего дорожавших товаров также вошли обувь (9,2%) и ткани (7,6%).