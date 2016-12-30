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Посольство России в США назвало беспочвенными обвинения во вмешательстве в выборы

Новости
07:45, 30 декабря
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Российское посольство в США заявило, что обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США «абсолютно беспочвенны», а новые санкции не останутся без ответа. Об этом говорится в твиттере дипломатической миссии.

«Мы расцениваем новые санкции действующей администрации против России, российских дипломатов, членов их семей в США не просто как недружественный акт», — говорится в заявлении. Они нацелены «непосредственно на подрыв российско-американских отношений», отметили в посольстве.

Накануне администрация президента Барака Обамы заявила о введении новых санкций в отношении России, обвинив Москву в попытке повлиять на выборы в США. Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства. В тот же день ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад о кибератаках российских хакеров на неназванную политическую партию.

В МИД заявили, что Россия озвучит ответные меры в пятницу, 30 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва даст Вашингтону «адекватный ответ». Телеканал CNN позднее со ссылкой на осведомленный источник заявил, что в качестве одной из ответных мер российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве и закрыть дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору.

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