Российский военный погиб в Сирии из-за подрыва колонны с гуманитарной помощью

В сирийской провинции Хомс погиб российский военный после подрыва автомобиля из колонны с гуманитарной помощью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

По данным Миноброны, во время следования колонны с гуманитарной помощью, которую сопровождала российская военная полиция, «произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства».

В результате взрыва военный, находящийся в одном из автомобилей, получил тяжелые ранения. Ему оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Минобороны пообещало оказать помощь семье погибшего.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года.

В 2018 году в Совете Федерации заявляли, что за три года военной операции в Сирии погибли 112 российских военных. В марте 2021 года зампредседатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов вновь сказал, что количество российских военных, погибших в Сирии в ходе операции, составляет 112 человек.