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В Ереване найден мертвым российский военный

Новости
17:33, 2 января
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Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц Еревана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции республики.

«В одной из комнат гостиницы „Дружба“ был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что Емельянов был временно прописан в гостинице, он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.

В пресс-службе Южного военного округа заявили, что причиной смерти офицера могла стать острая сердечная недостаточность. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

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