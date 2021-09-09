Российские олимпийцы рассказали, как проходит карантин перед встречей с Путиным

Российские спортсменки Виталина Бацарашкина и Ангелина Мельникова, выигравшие золото на Олимпиаде в Токио, рассказали Sports.ru, как проходит их семидневный карантин перед встречей с президентом Владимиров Путиным. По их словам, олимпийских чемпионов поместили в московский «Президент-Отель», а призеров — на тренировочную базу в подмосковном Новогорске.

Ангелина Мельникова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Встреча Путина с олимпийцами состоится 11 сентября, хотя изначально планировалось, что она пройдет 10 сентября.

Двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе Виталина Бацарашкина рассказала, что карантин начался 2 сентября. Перед заселением в отель спортсмены подписали согласие с правилами карантина, среди которых — не покидать номер без надобности и не скрывать плохое самочувствие, поделилась Бацарашкина.

Она добавила, что в гостинице все живут по одному, а в случае возникновения вопросов можно обращаться к «ответственному по карантину». «Это человек, с которым мы общаемся, если возникают проблемы/вопросы. Например, я открывала в номере окно, чтобы проветривать — сначала оно нормально закрывалось, а потом перемкнуло, и я позвала ответственного. Он тоже постоянно сдает тесты, пришел в полном обмундировании», — рассказала спортсменка.

После заселения у спортсменов уже трижды брали ПЦР-тесты — 3, 5 и 7 сентября. «В коридоре у каждого номера на стульчике берут мазок, у них тележка со всем необходимым», — сказала Бацарашкина. По ее словам, спортсменов кормят трижды в день, а контейнер с едой ставят на стул возле двери. Питание может быть индивидуальным в случае, если спортсмен не ест мясо или у него аллергия на определенные продукты.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что она сложно переживает карантин, поскольку у нее нет возможности нормально тренироваться.

«Было эмоционально тяжело принять все это изначально: 7 дней без тренировок, хотя через месяц у нас чемпионат мира. Для меня это было такой точкой преткновения. Неделю не заниматься на снарядах — для гимнастов это практически полный выход из формы. Я прекрасно понимаю, что через три дня приду в зал, а у меня формы просто ноль», — сказала она.

По словам спортсменки, на карантине она читает, учится и тренируется. «У меня нет такого, что я злюсь и схожу с ума. Я понимаю, что карантин — это во благо, это обязательная мера. Понятно, что в отдельных моментах это может выглядеть абсурдно, но… Так надо — значит, так надо. Если я буду возникать и злиться, меры от этого не изменятся», — заявила Мельникова.

Бацарашкина также рассказала, что у нее нет возможности тренироваться в отеле. По ее словам, у призеров Олимпиады, которых поместили на тренировочную базу в Новогорске, «условия карантина помягче». В частности, им разрешают перемещаться по корпусу после сдачи двух отрицательных ПЦР-тесты, а также ходить в тренажерный зал, тир и баню.

В августе Путин заявил, что хочет лично встретиться с участниками Олимпиады и Паралимпиады.

Ранее президент утверждал, что привился от коронавируса «Спутником V».