Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в учениях «Славянское братство»

Российские военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове, прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях «Славянское братство-2020». Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

В ходе учений военные отработают совместные действия при выполнении антитеррористических операций. Первый этап учений предусматривает «слаживание подразделений», а второй — выполнение практических задач на полигоне «Брестский» и на участке реки Мухавец, следует из сообщения.

Всего в учениях примут участие до 1500 военнослужащих от двух стран, более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

После завершения учений российские военные вернутся на родину, отметили в Минобороны Беларуси.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместную встречу, в ходе которой они в том числе договорились, что Россия отзовет резерв из силовиков, размещенный у границы с Беларусью по просьбе белорусского президента.

Учения «Славянском братство» проходят ежегодно, начиная с 2015 года. Традиционно в них принимают участие военные России, Беларуси и Сербии, однако в этот раз власти Сербии отказались от совместных учений по просьбе Евросоюза.

9 сентября в Минобороны Сербии рассказали о «давлением» со стороны ЕС и заявили, что страна приостановит приостановила все военные учения в течение ближайших шести месяцев, чтобы сохранить «военный нейтралитет».