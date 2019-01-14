«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила об убийстве двух человек после возобновления преследования геев в Чечне

В результате новых преследований людей в Чечне по подозрению в гомосексуальности задержали около 40 человек, двое из них умерли в результате пыток, сообщили в организации «Российская ЛГБТ-сеть».

По ее информации, новые преследования начались в конце декабря 2018 года после задержания администратора одной из групп во «ВКонтакте», где общались гомосексуальные мужчины, живущие в республиках Северного Кавказа. После этого были задержаны еще несколько человек — всего около 40. О них организации стало известно в начале января.

Среди задержанных есть мужчины и женщины. «По крайней мере двое задержанных скончались в результате пыток. Нам также известно, что задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне», — сообщили в организации.

Как отметили в «Российской ЛГБТ-сети», местная полиция делает «все возможное» для того, чтобы задержанные не могли выехать из Чечни. «У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки».

Дополнение. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал эту информацию «абсолютной ложью, в которой нет ни доли правды, ни одного процента действительности». По его словам, никаких задержаний «по признакам сексуальной ориентации в указанные периоды в Чеченской республике не было и не могло быть». «Если бы не только 40 человек, но даже одного человека в Чеченской республике задержали, об этом было бы известно всему населению. Тем более абсурдно вести речь о двух якобы убитых», — приводит его слова «Интерфакс».

О возобновлении преследований геев в Чечне «Новая газета» сообщила 11 января. Впервые издание сообщило об этом в апреле 2017 года. Также «Новая» и радио «Свобода» рассказывали о существовании в Чечне «секретной тюрьмы» для геев, где содержат задержанных по подозрению в гомосексуальности. Власти Чечни отрицают эту информацию.