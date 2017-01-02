В Мюнхене задержали разыскиваемого Южной Кореей россиянина

Немецкая полиция задержала россиянина, который в течение 13 лет числился в розыске в Южной Корее за соучастие в убийстве, сообщает Associated Press.

53-летний россиянин был задержан 31 декабря в аэропорту Мюнхена во время пересадки, отправляясь из Москвы в Прагу.

Мужчина будет находиться под арестом до момента выдачи Южной Корее.

По информации AP, россиянина обвиняют в том, что он вел машину, на которой ехали три его подельника. В Южной Корее ему грозит до 25 лет лишения свободы.