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В Мюнхене задержали разыскиваемого Южной Кореей россиянина
Немецкая полиция задержала россиянина, который в течение 13 лет числился в розыске в Южной Корее за соучастие в убийстве, сообщает Associated Press.
53-летний россиянин был задержан 31 декабря в аэропорту Мюнхена во время пересадки, отправляясь из Москвы в Прагу.
Мужчина будет находиться под арестом до момента выдачи Южной Корее.
По информации AP, россиянина обвиняют в том, что он вел машину, на которой ехали три его подельника. В Южной Корее ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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