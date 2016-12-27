Россияне уступили канадцам в первом матче молодежного Чемпионата мира по хоккею

Российская молодежная сборная по хоккею проиграла канадцам в матче первого тура чемпионата мира среди игроков до 20 лет со счетом 5:3.

У россиян шайбы забросили Михаил Сергачев, Кирил Капризов и Егор Рыков.

В следующем матче россияне встретятся с Латвией, которая ранее уступила сборной США со счетом 6:1. 29 декабря российская команда сыграет с США.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России находится в группе B с Канадой, США, Латвией и Словакией. В группе А находятся Финляндия, Швеция, Швейцария, Дания и Чехия.