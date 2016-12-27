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Россияне уступили канадцам в первом матче молодежного Чемпионата мира по хоккею

Новости
07:21, 27 декабря
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Российская молодежная сборная по хоккею проиграла канадцам в матче первого тура чемпионата мира среди игроков до 20 лет со счетом 5:3.

У россиян шайбы забросили Михаил Сергачев, Кирил Капризов и Егор Рыков.

В следующем матче россияне встретятся с Латвией, которая ранее уступила сборной США со счетом 6:1. 29 декабря российская команда сыграет с США.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная России находится в группе B с Канадой, США, Латвией и Словакией. В группе А находятся Финляндия, Швеция, Швейцария, Дания и Чехия.

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