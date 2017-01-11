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Россияне сократили потребление мяса и рыбы из-за роста цен

Россияне сократили потребление мяса и рыбы из-за роста цен

Новости
09:09, 11 января
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Россияне стали есть меньше мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара из-за роста цен и падения уровня доходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели», который подготовил Росстат.

Издание утверждает, что при отказе от мяса и рыбы россияне стали есть больше овощей. Согласно данным Росстата, на которые ссылаются «Известия», с 2013 по 2015 год россияне съели на два килограмма мяса на человека в год меньше, чем в предыдущие годы, рыбы — на пять килограммов, молока и молочных продуктов — на девять килограммов, сахара — на один килограмм.

При этом россияне в 2015 году стали есть на килограмм больше картошки, чем в прошлые два года, а кабачков, тыквы и арбузов — на два килограмма больше, чем в период с 2013 по 2015 годы. Количество потребляемых яиц и хлеба не изменилось, подчеркивает издание. «Известия» при этом отмечают, что сокращение сахара и рост овощей в рационе россиян — «это плюс», который «может быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание».

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Как рассказала изданию генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России Маргарита Попова, продукты питания — основная часть расходов россиян, и «до тех пор пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса». Также Попова отметила, что из-за роста цен и сокращения доходов большая часть населения стала закупаться продуктами в более дешевых магазинах и сильно изменила рацион. Попова добавила, что сильнее всего из продуктов подорожало молоко — в некоторых регионах цена поднялась в среднем на 50% по сравнению с 2014 годом.

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