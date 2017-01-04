Россияне оказались среди задержанных по подозрению в организации теракта в Стамбуле

В Турции были задержаны 40 человек по подозрению в организации стрельбы в ночном клубе Стамбула 1 января, среди них — несколько выходцев из Дагестана, сообщает Hurriyet Daily News.

Задержанные подозреваются в связи с террористической организацией «Исламское государство». Они были задержаны 4 января в турецком городе Измир.

Среди задержанных были 20 детей, девять мальчиков и 11 девочек, сообщает издание. Задержанные дети оказались выходцами из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27 человек по подозрению в связи с терактом. Среди задержанных были члены трех семей.

Ночью 1 января произошел теракт в одном из ночных клубов Стамбула — мужчина открыл стрельбу по посетителям заведения. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Еще около 70 человек получили ранения.

Глава МИД Турции сообщил, что правоохранительные органы страны установили личность совершившего теракт, но не раскрыл деталей о нем. Также турецкая полиция задержала в городе Измир пятерых предполагаемых участников «Исламского государства».

Также турецкое агентство Dogan сообщило, что мужчина, совершивший теракт в Стамбуле, может быть выходцем из Киргизии, Узбекистана или восточных районов Китая.