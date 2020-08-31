Россия вышлет трех словацких дипломатов

МИД России сообщил о высылке трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством.

«Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», – говорится в сообщении. Имена дипломатов не разглашаются.

Ранее Словакия выслала трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Издание Aktuality писало, что их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.

Представитель словацкой дипмиссии Юрий Томага рассказал, что высланные из страны дипломаты могли участвовать в неправомерной выдаче виз в Генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге и содействовать в совершении «серьезного преступления на территории другого государства-члена НАТО и ЕС».

В июне двух российских дипломатов выслала Чехия, спецслужбы страны заподозрили одного из сотрудников российского посольства в распространении ложной информации о нападении на чешских политиков. В ответ два гражданина Чехии были названы персонами нон грата на территории России.