Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Это стало ответом на «ничем не мотивированное решение» властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей торгового представителя России в Софии.

Ранее Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По версии прокуратуры, с 2016 года они собирали секретную информацию о военно-промышленном комплексе Болгарии. Дипломаты устанавливали контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к секретной информации, некоторым из них они предлагали деньги.

Ранее трех российских дипломатов выслала Словакия, их также обвинили в шпионаже под дипломатическим прикрытием.