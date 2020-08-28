Россия вышлет норвежского дипломата
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Норвегии. Он будет выслан из страны, говорится на сайте МИД.
Такое решение было принято в ответ на «недружественную акцию норвежских властей», которые 18 августа объявили о высылке российского дипломата.
Норвежский дипломат должен покинуть Россию в течение трех дней — в МИД подчеркнули, что «именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику».
В середине августа из Норвегии выслали российского дипломата — заместителя торгового представителя России. Это произошло после ареста норвежца, подозреваемого в разглашении государственной тайны. По версии следствия, он несколько раз встречался с сотрудником российских спецслужб.
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