Россия вышлет норвежского дипломата

Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Норвегии. Он будет выслан из страны, говорится на сайте МИД.

Такое решение было принято в ответ на «недружественную акцию норвежских властей», которые 18 августа объявили о высылке российского дипломата.

Норвежский дипломат должен покинуть Россию в течение трех дней — в МИД подчеркнули, что «именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику».

В середине августа из Норвегии выслали российского дипломата — заместителя торгового представителя России. Это произошло после ареста норвежца, подозреваемого в разглашении государственной тайны. По версии следствия, он несколько раз встречался с сотрудником российских спецслужб.