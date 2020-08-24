Россия вышлет австрийского дипломата в ответ на высылку российского из Австрии

Российские власти объявили австрийского дипломата персоной нон грата в ответ на непризнание дипломата России на территории Австрии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

МИД вызвал посла Австрии и выразил «решительный протест» в связи с высылкой российского дипломата.

Ранее 24 августа власти Австрии объявили персоной нон грата российского дипломата в связи с подозрением в промышленном шпионаже — на него дал показания сотрудник компании, работающей в сфере высоких технологий.

По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, сотрудник компании сообщил, что российский дипломат давал ему поручения. Дипломат отказался сотрудничать со следствием в связи с иммунитетом.