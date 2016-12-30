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Россия уступила США в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею
Российская сборная уступила команде США со счетом 3:2 в матче группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею.
Шайбы у россиян забросили Кирилл Ураков и Кирилл Капризов, у американцев — Клэйтон Келлер, Колин Уайт и Трой Терри.
В следующем матче, который состоится 31 декабря, россияне сыграют со сборной Словакии.
Ранее в ходе турнира российская команда одержала победу над сборной Латвии со счетом 9:1 и и уступила канадцам.
Чемпионат проходит с 26 декабря по 5 января в Торонто. Российская команда выступает в группе B, в которой также находятся США, Канада, Латвия и Словакия. В группе A играют Чехия, Дания, Финляндия, Швеция и Швейцария. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
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