Россия уступила США в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею

Российская сборная уступила команде США со счетом 3:2 в матче группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею.

Шайбы у россиян забросили Кирилл Ураков и Кирилл Капризов, у американцев — Клэйтон Келлер, Колин Уайт и Трой Терри.

В следующем матче, который состоится 31 декабря, россияне сыграют со сборной Словакии.

Ранее в ходе турнира российская команда одержала победу над сборной Латвии со счетом 9:1 и и уступила канадцам.

Чемпионат проходит с 26 декабря по 5 января в Торонто. Российская команда выступает в группе B, в которой также находятся США, Канада, Латвия и Словакия. В группе A играют Чехия, Дания, Финляндия, Швеция и Швейцария. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.