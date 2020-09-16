Россия указала Евросоюзу на «нестыковки» по делу Навального

Постоянное представительство России при Евросоюзе указало Европарламенту на нестыковки в вопросе отравления политика Алексея Навального и обратилось с соответствующим перечнем вопросов. Список вопросов опубликован на сайте российской миссии.

Первый вопрос касается предполагаемого мотива властей России в отравлении оппозиционера: «Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом из группы "Новичок", попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот "Новичок" был идентифицирован?»

Дипломаты задали вопрос, зачем властям отравлять Навального, если «фактический уровень его популярности вряд ли достигает 2%». В своих доводах российская миссия ссылается на данные «Левада-центра» от июля 2020 года.

Постпредство также задалось вопросом, почему правительство Германии «так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа», проведенного Навальному, и почему немецкие врачи «уклоняются от диалога» с российскими медиками.

Кроме того, дипломаты спросили, почему берлинскую клинику «Шарите», где лежит Навальный, взяли под круглосуточную охрану еще до обнаружения «Новичка», и «что стоит за историей с бутылкой воды» Навального, на которой обнаружили следы яда.

Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа в омскую больницу, через двое суток его перевезли на лечение в Берлин. Политик находился в коме до 7 сентября. Правительство Германии объявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В России называют версию отравления оппозиционного необоснованной.

Фото на превью: агентство «Москва»