Россия открыла границу с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией с 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, граждане Южной Осетии «снова смогут беспрепятственно въезжать в Россию, а жители нашей страны — пересекать границу с этой республикой». Такое решение было принято 10 сентября по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, снимаются ограничения на пересечение российской границы в отношении членов экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах, а также специалистов, участвующий в контроле качества оборудования для строительства атомных станций за границей «в рамках международных договоров России с иностранными партнерами». Также границу смогут снова пересекать специалисты, участвующие в сертификации новых воздушных судов.

С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение, приостановленное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Помимо Южной Осетии, границы открыты с Египтом, Мальдивами и ОАЭ, Турцией, Великобританией, Танзанией, Черногорией, Швейцарией, Абхазией и Польшей. Кроме того, некоторым категориям россиян разрешен въезд на Кипр.

Фото на превью: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»