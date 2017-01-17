Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности закона «Димы Яковлева»

Россия планирует обжаловать решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет на усыновление американскими семьями детей из России. Об этом заявил замглавы Минюста Георгий Матюшкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)», — сказал Матюшкин (цитата по «Интерфаксу»).

Во вторник, 17 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления российских детей гражданами США.

Таким образом суд поддержал заявителей из США, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы. В материалах дела говорится, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей — граждан России.

В соответствии с решение суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро.