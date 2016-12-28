Россия обыграла Латвию со счетом 9:1 в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой Латвии в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею в Канаде со счетом 9:1.

Шайбы забросили Данил Юртайкин, Александр Полунин, Павел Карнаухов, Кирилл Беляев и Яков Тренин, а капитан команды Кирилл Капризов забросил три шайбы, оформив первый так называемый «хет-трик» турнира.

Единственную ответную шайбу от латвийцев забросил Рудольфс Балцерс.

Накануне россияне проиграли команде Канады со счетом 3:5.

29 декабря они встретятся со сборной США.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в Торонто. Российская команда находится в группе B вместе со Словакией, Латвией, Канадой и США. В группе А — Финляндия, Швеция, Швейцария, Дания и Чехия.

В плей-офф турнира выйдут четыре лучшие команды каждой группы.