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Россия обыграла Латвию со счетом 9:1 в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею

Новости
02:58, 28 декабря
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Сборная России одержала победу над командой Латвии в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею в Канаде со счетом 9:1.

Шайбы забросили Данил Юртайкин, Александр Полунин, Павел Карнаухов, Кирилл Беляев и Яков Тренин, а капитан команды Кирилл Капризов забросил три шайбы, оформив первый так называемый «хет-трик» турнира.

Единственную ответную шайбу от латвийцев забросил Рудольфс Балцерс.

Накануне россияне проиграли команде Канады со счетом 3:5.

29 декабря они встретятся со сборной США.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в Торонто. Российская команда находится в группе B вместе со Словакией, Латвией, Канадой и США. В группе А — Финляндия, Швеция, Швейцария, Дания и Чехия.

В плей-офф турнира выйдут четыре лучшие команды каждой группы.

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