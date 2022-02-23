Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины

Российские диппредставительства в Украине начали эвакуацию персонала, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Киеве.

«Эвакуация персонала уже началась», — сказал собеседник агентства.

Россия объявила, что эвакуирует дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств из Украины, накануне. Решение объяснили «защитой их жизни и безопасности» — в сообщении МИД России упоминались нападения на посольство в Киеве, «маховик русофобии» и «непримиримая борьба с русским языком».

21 февраля Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР и подписал с ними договоры о дружбе, в том числе военной взаимопомощи.

В ответ МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому расторгнуть дипломатические отношения с Россией, он пообещал проработать этот вопрос. В Верховную Раду также внесли законопроект о закрытии границ с Россией и Беларусью. МИД Украины порекомендовал согражданам немедленно покинуть Россию.

Фото на превью: Wikimedia Commons