Россия и Турция начали первую совместную воздушную операцию против ИГ в Алеппо

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Россия и Турция начали первую совместную воздушную операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в провинции Алеппо, передает «Интерфакс».

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4. Всего поражается 36 объектов», — сообщил Рудской.

Он добавил, что первые результаты авиаударов по террористам ИГ показали высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок.

По словам Рудского, российская военная авиация помогает войскам Сирии отбить атаку боевиков ИГ в районе города Дейр-эз-Зор, где у противника численное превосходство. Он отметил, что местных жителей ждет геноцид, если боевикам удастся взять город.

Президент России Владимир Путин 29 декабря объявил о достижении договоренности о прекращении огня и готовности сторон к началу мирных переговоров в Сирии. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тысяч человек. Гарантом перемирия в Сирии выступают Россия и Турция.