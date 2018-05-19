«Россия 24» покажет снятую с эфира программу Михалкова о «не слышащих народ чиновниках»

Снятый с эфира выпуск программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» покажут 19 мая на телеканале «Россия 24», говорится на сайте программы. В передаче Михалков рассуждает о том, почему «чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ».

Время выпуска программы еще неизвестно, отмечается в сообщении.

Выпуск программы Михалкова посвящен «трудностям коммуникации в современной мире». «Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят? Почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь?» — следует из анонса передачи.

4 мая дважды состоялся показ программы Михалкова, после чего ее сняли с эфира 5 и 6 мая. «Россия 24» не объяснила причину такого решения. Комментируя решение телеканала, Михалков предложил зрителям самим подумать, почему выпуск его программы сняли с повторного эфира. «Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи», — говорил режиссер ТАСС.

В 2015 году «Россия 24», транслировавший «Бесогон ТВ», запретила 38-й выпуск программы, который должен был выйти в эфир 12 декабря. Такое решение было принято «по этическим соображениям». Выпуск был посвящен критическим высказываниям спортивного комментатора Алексея Андронова о «любителях Новороссии и Русского мира». В феврале 2016 года телеканал возобновил показ «Бесогон ТВ».