«Россия-1» впервые обошла «Первый канал» по доле аудитории

Телеканал «Россия 1» впервые стал самым популярным в стране, обойдя «Первый», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope (бывшей TNS Russia).

У «России 1» среднегодовая доля аудитории — зрителей старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек — по итогам 2016 года выросла с 13,4 до 13,6%, а доля «Первого канала» при этом сократилась с 14,3 до 13,3%.

«Россия 1» также оказалась на первом месте по аудитории старше четырех лет.

Ближе всего к показателям «Первого» «Россия 1» ранее приближалась в 2005 году, уступив 0,1 процентных пункта.

Программный директор «России 1» Александр Нечаев одной из главных причин роста доли телеканала назвал усиление «сериального прайма будней», сказав, что это «наиболее существенная и репутационно важная зона конкуренции между каналами». Он также отметил рост аудитории региональных новостей, обновление кинопоказа и дискуссионных шоу.

При этом в первой десятке телевизионных эфиров года по доле аудитории «Первый канал» занял девять позиций с такими передачами, как обращение президента, военный парад 9 мая и шоу «Лучше всех!». Единственный попавший в эту десятку проект «России-1» — это шоу «Удивительные люди».

В исследовании отмечается, что в топ-десятку сериалов года вошли семь с «Первого канала» и три — с «России 1».

На «Первом» «Коммерсанту» заявили, что данным исследования не доверяют.

«Мы не доверяли данным TNS раньше, и в 2016 году не произошло ничего такого, чтобы мы начали относиться к ним с большим доверием. Эти данные хороши для пиара, но ничего не говорят о реальном телесмотрении в стране»,— сказал представитель телеканала.

Он отметил, что на «Первом» ожидают «реформирования неактуальной и недостоверной системы исследований». По его словам, в исследовании подтверждается лидерство проектов «Первого канала», а говорить про десятые доли процента «просто смешно».