Прямой эфир
60,96
63,60
54,79
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Россия отказалась от юниорского ЧМ и этапа Кубка мира по биатлону
Этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесли из России
СК возбудил уголовное дело после взрыва у метро «Коломенская»
На празднование Нового года в Москве потратят не менее 3 млрд рублей

Россия погасит долг СССР перед Югославией в $125 млн

Новости
17:27, 22 декабря
1 068
3
Поделиться

Правительство России подписало соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности Советского Союза перед единой Социалистической Федеративной Республикой Югославия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 миллионов единовременным платежом в течение 45 дней после вступления соглашения в силу.

Власти Боснии и Герцеговины распределят полученные средства между субъектами страны. Федерация Боснии и Герцеговины получит 58% от суммы ($72,59 млн), Республика Сербская — 29% ($36,295 млн), округ Брчко — 3% ($3,755 млн), а оставшиеся 10% ($12,5 млн) используют на нужды общегосударственных органов.

На погашение долга Россия согласилась для дальнейшего развития и укрепления торговых, финансовых и экономических отношений между двумя государствами, говорится в тексте соглашения.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2