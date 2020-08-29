России за сутки погибли 111 человек с коронавирусом
В России за последние сутки в зафиксировали 4 941 новый случай коронавируса, погибли 111человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных превысило 985 тысяч.
Самое большое число новых заражений выявили в Москве (677), Санкт-Петербурге (189), Московской области (163), Нижегородской области (145) и Ростовской области (127)
С начала эпидемии из-за COVID-19 погибли 17 025 человек, выздоровели — более 804 тысяч.
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