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Россельхознадзор назвал фальсификатом четверть продукции на российском рынке
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Россельхознадзор назвал фальсификатом четверть продукции на российском рынке

Новости
19:52, 13 января
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Четверть пищевой продукции на российском рынке является фальсификатом. Такую оценку дали в Россельхознадзоре. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко, передает «Интерфакса».

По его словам, фальсификация на российском рынке носит «массовый» характер. И это наносит «колоссальный урон». «По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — подчеркнул Алексеенко.

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Так, по словам Алексеенко, на рынке рыбы подменяются наименования. Производители «накачивают» рыбу полифосфатами для того, чтобы она удерживала больше влаги. Представитель Россельхознадзора подчеркнул, что это приводит к преимуществам недобросовестных производителей.

«То есть идет процесс обратной селекции: выигрывают мошенники, а те компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении», — пояснил он.

Представитель Россельхознадзора подчеркнул, что в связи с такой большой долей фальсификата на рынке государство «должно наводить порядок».

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