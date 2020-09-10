Росприроднадзор подал иск на 148 млрд рублей к структуре «Норникеля» из-за разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор подал иск на 148 миллиардов рублей к «Норильско-Таймырской энергетической компании», входящей в «Норникель», передает «Интерфакс». Ведомство намерено взыскать эти деньги в качестве компенсации вреда окружающей среде из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края.

Ведомство оценило в 148 миллиардов рублей (2,1 миллиарда долларов) ущерб почве и водным объектам от разлива нефти. «Норникель» посчитал эту оценку некорректной — якобы эксперты неправильно определили массу разлившихся нефтепродуктов и использовали завышенные коэффициенты длительности воздействия на окружающую среду.

При этом компания подтвердила, что готова ликвидировать последствия аварии за свой счет. Глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил, что готов потратить на это около 10 миллиардов рублей.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате в почву и реки попало больше 20 тысяч тонн дизельного топлива. Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, по просьбе журналистов взявшего пробы воды и почвы на месте аварии, не выпускали из города под предлогом запрета «Норникеля».