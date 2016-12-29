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Помощника главы Росприроднадзора арестовали по подозрению во взятке в 15 млн рублей

Новости
12:52, 29 декабря
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Помощника главы Росприроднадзора Дмитрия Валензу арестовали в Москве по подозрению в попытке получить 15 миллионов рублей от чиновника за положительное решение по итогам служебной проверки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского суда Москвы Александра Савельева. 

Дмитрий Валензу и второй фигурант дела, предприниматель Рафис Купкенов были арестованы до 27 февраля. Следственный комитет сообщил, что фигуранты дела подозреваются в покушении на мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, Валенза и Купкенов предложили главе департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу помощь в выгодном результате служебной проверки за 15 миллионов рублей. По данным следствия, «в действительности соучастники такими полномочиями не обладали».

Оба фигуранта дела признали свою вину. 

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