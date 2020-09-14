Роспотребнадзор запретил текст песни рэпера Face «Суицид»

Роспотребнадзор запретил две страницы с текстом песни рэпера Face «Суицид». Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Обе страницы принадлежат сайтам, на которых публикуют музыку и тексты песен. Их внесли в реестр запрещенных сайтов в сентябре, причины блокировки не уточняются.

«Роскомсвобода» предполагает, что в тексте «Суицида» обнаружили пропаганду самоубийств. Пресечение пропаганды суицида входит в компетенции Роспотребнадзора.

В 2018 году ведомство заблокировало песню хип-хоп группы ЛСП «Номера» из-за описания способа самоубийства.

Фото на превью: страница рэпера Face во «ВКонтакте»