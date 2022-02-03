Роспотребнадзор по Чечне не смог установить организаторов митинга против семьи Янгулбаевых в Грозном

Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло установить организаторов митинга против семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, прошедшего накануне в Грозном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на само ведомство.

Решение об административном реагировании на проведение митинга в условиях антиковидных ограничений будет принимать региональное управление Роспотребнадзора, сказали в главном управлении ведомства.

«Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — заявили в управлении Роспотребнадзора по Чечне.

При этом ведомство отметило, что «необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

Накануне на центральной площади Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых. Издание «Чечня сегодня» писало, что в нем приняли участие около 400 тысяч человек (население Грозного — около 300 тысяч человек). В ходе акции демонстранты сожгли плакаты с портретами членов семьи Янгулбаевых.

Кроме того, на митинге председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов обратился от лица демонстрантов в адрес президента Владимира Путина. Денильханов призвал президента «немедленно прекратить деятельность таких вражеских СМИ, как „Новая газета“, Дождь и „Комитет против пыток”», а также арестовать журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и бывшего главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина.

«Мы обращаемся к вам по поводу антигосударственной экстремистской деятельности Елены Милашиной из „Новой газеты“, Игоря Каляпина из „Комитета против пыток“ и курируемых ими членов семьи Янгулбаевых, которые на протяжении многих лет оправдывают терроризм в отношении жителей Чеченской Республики и призывают уничтожить практически весь чеченский народ», — говорится в обращении.

В конце января чеченские силовики насильно увезли из квартиры в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву — жену Сайди Янгулбаева и мать бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. В Грозном женщину отправили в СИЗО по делу о применении к насилия силовику насилия (часть 2 статьи 318 УК). Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и чеченские силовики записали видеообращения со словами, что будут преследовать Янгулбаевых и «возьмут спрос за их слова».

Фото на превью: Елена Афонина / ТАСС