Бывший руководитель «Вертолетов России» возглавил «Рособоронэскпорт»

«Александр Михеев, ранее возглавлявший холдинг „Вертолеты России“, советом директоров в пятницу утвержден на должность генерального директора „Рособоронэкспорта“», — рассказал собеседник агентства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Михеев покинет свой пост в «Вертолетах России» и займет должность генерального директора «Рособоронэкспорта». Об этом изданию рассказали несколько топ-менеджеров отраслевых предприятий и источник, близкий к аппарату правительства.

По данным Ъ, новым руководителем «Вертолетов России» станет заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский. В Минпроторге заявили, что Богинский может быть освобожден от должности только распоряжением председателя правительства. Такой документ в ведомства еще не поступал.

На прошлой неделе закончился срок контракта гендиректора «Рособоронэкспорта» Анатолия Исайкина. Он возглавлял компанию с 2011 года. До этого он работал в руководстве «Промэкспорта», еще раньше служил в органах государственной безопасности, был заместителем начальника Управления спецопераций ФСБ.