«Роснефтегаз» отчитался о закрытии сделки по приватизации доли «Роснефти»

Продавец 19,5% акций «Роснефти» акционерное общество «Роснефтегаз» сообщило о закрытии сделки по продаже доли компании Катарскому суверенному фонду и Glencore, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз «Роснефтегаза».

«АО "Роснефтегаз" информирует, что в рамках ранее объявленной приватизационной сделки были завершены все корпоративные и технические процедуры закрытия и расчетов между участниками проекта», — сообщили в «Роснефтегазе».

В компании рассказали, что в рамках сделки было подписано более 50 документов и соглашений, также были задействованы более пяти юрисдикций. «Все это отражает беспрецедентную сложность сделки», — подчеркнули в пресс-релизе.

В результате проведения сделки в бюджет России было перечислены 710,8 миллиарда рублей. С учетом продажи пакета акций «Башнефти» в бюджет поступило более 1 триллиона 40 миллиардов рублей. «Стоимость акций компании после объявления сделки выросла на 20%, стоимость контрольной доли государства в ПАО "НК "Роснефть" увеличилась на дополнительные 350 млрд рублей», — отметили в «Роснефтегазе».

3 января о завершении сделки отчитались покупатели 19,5% акций «Роснефти» — Катарский суверенный фонд и компания Glencore.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций компании 7 декабря. Сечин назвал сделку крупнейшей за всю историю страны. Путин отметил, что приватизация стала крупнейшей на мировом энергетическом рынке за 2016 год. Основным кредитором Glencore и Катарского суверенного фонда выступилмеждународный итальянский банк Intesa Sanpaolo.